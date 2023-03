Varta Aktie News: Varta am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Varta-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 28,50 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 28,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.614 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 21,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,30 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Varta-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2021 aus.

