Varta Aktie News: Varta am Freitagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 14,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 14,25 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 14,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.373 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 02.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,75 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,468 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

