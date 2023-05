Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Varta 19,66 EUR

Um 09:07 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,47 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 19,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,11 EUR. Bisher wurden heute 8.912 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.06.2022 bei 91,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 78,72 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,10 EUR am 15.05.2023. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 11.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

