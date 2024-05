Varta Aktie News: Varta am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 11,45 EUR zu.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 11,45 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 11,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 71.884 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 110,74 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 7,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,07 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

