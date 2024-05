Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,26 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 11,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.143 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 51,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je Varta-Aktie an.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -4,46 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,95 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Varta die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen