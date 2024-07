Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 9,91 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 9,91 EUR abwärts. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,83 EUR ab. Bei 10,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 30.453 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. 143,49 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,97 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 16,25 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

