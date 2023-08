Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittag um Nulllinie

Varta im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,35 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Varta-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 21,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 21,69 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,18 EUR nach. Mit einem Wert von 21,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.713 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 80,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 73,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 35,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

