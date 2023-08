Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 20,86 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 20,86 EUR. Bei 20,76 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,18 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.232 Stück gehandelt.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 80,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 74,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 50,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,844 EUR je Varta-Aktie stehen.

