Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 21,59 EUR.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 21,59 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 21,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.773 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 80,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 273,78 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 35,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 14.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,710 EUR je Varta-Aktie belaufen.

