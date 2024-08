Varta Aktie News: Varta macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 3,80 EUR zu.

Das Papier von Varta legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 3,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 4,02 EUR. Bei 3,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 804.743 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 84,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,41 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

