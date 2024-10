Varta Aktie News: Varta fällt am Dienstagmittag tief

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 22,3 Prozent auf 4,33 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 22,3 Prozent auf 4,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 3,85 EUR. Bei 4,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.641.387 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 457,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,67 EUR für die Varta-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

