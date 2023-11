Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,65 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 22,65 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 22,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.520 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 32,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 30,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,25 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 185,29 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 185,29 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,115 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

