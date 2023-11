Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,95 EUR aus. Bei 22,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.196 Varta-Aktien.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 32,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,11 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Mit Abgaben von 39,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,115 EUR je Varta-Aktie belaufen.

