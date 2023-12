Varta Aktie News: Varta reagiert am Freitagvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 21,49 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 21,49 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 21,58 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,44 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.345 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 41,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 35,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 28.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,260 EUR je Varta-Aktie belaufen.

