Varta Aktie News: Varta am Nachmittag leichter

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 18,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 18,30 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 18,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.035 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,57 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 24,45 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR ausweisen wird.

