Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,12 EUR.

Die Varta-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,12 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.331 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 87,97 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 14,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,75 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Varta-Aktie gibt nach: Warburg Research sieht durch Cyberattacke auf Varta Belastungen in Q1

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags fester