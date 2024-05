Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,75 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 11,75 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,87 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.023 Varta-Aktien.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

