Varta Aktie News: Varta gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,62 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 11,68 EUR. Bei 11,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.274 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 107,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,44 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 36,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je Varta-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 164,22 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

