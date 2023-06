Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Varta 18,57 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 2,8 Prozent auf 17,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 18,30 EUR. Bei 17,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 74.136 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.06.2022 erreicht. Gewinne von 408,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 30,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,90 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,29 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 09.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,634 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

