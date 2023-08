Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Varta

Kurs der Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 19,80 EUR ab.

Das Papier von Varta befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 19,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 19,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,30 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.654 Stück gehandelt.

Bei 80,00 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 304,14 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,844 EUR ausweisen wird.

