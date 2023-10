Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 17,99 EUR.

Das Papier von Varta legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 17,99 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 18,05 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.754 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,87 EUR erreichte der Titel am 11.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 30,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,80 EUR an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

