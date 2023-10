Varta Aktie News: Varta am Vormittag im Minus

Varta im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 17,70 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 17,70 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,55 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 494 Varta-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,87 EUR erreichte der Titel am 11.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,010 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

