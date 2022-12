Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 4,8 Prozent auf 23,89 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 23,84 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 352.488 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 79,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 27,30 EUR.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 präsentieren. Varta dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je Varta-Aktie belaufen.

