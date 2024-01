Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Varta

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 17,89 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 17,89 EUR. Bei 17,84 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 18,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.809 Varta-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 30,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 69,42 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 22,70 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie aus.

