Varta Aktie News: Varta reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 12,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,05 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,38 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.144 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Abschläge von 38,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 215,06 Mio. EUR gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen