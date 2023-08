Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Varta-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Mit einem Wert von 20,28 EUR bewegte sich die Varta-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Varta-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:39 Uhr bei 20,28 EUR. Bei 20,41 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,91 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.974 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 79,84 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 74,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 31,83 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,844 EUR je Varta-Aktie stehen.

