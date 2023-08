Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 20,13 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 20,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 20,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.788 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 74,79 Prozent niedriger. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,80 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,844 EUR einfahren.

