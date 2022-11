Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 28,79 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,55 EUR aus. Bei 29,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 261.599 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 122,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,54 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 41,92 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Varta rechnen Experten am 28.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

