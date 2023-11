Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 23,06 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 23,06 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 24,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.503 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 33,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 40,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,040 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

