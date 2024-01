Varta Aktie News: Varta schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Varta im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,94 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.599 Varta-Aktien.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 22,94 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu