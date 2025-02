Varta Aktie News: Varta bricht am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 0,727 EUR abwärts.

Um 12:02 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 0,727 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 0,711 EUR. Bei 0,770 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 73.378 Varta-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,290 EUR erreichte der Titel am 19.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 2.142,257 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2025 bei 0,570 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,542 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

