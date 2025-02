Varta Aktie News: Varta steigt am Nachmittag stark

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Varta-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,7 Prozent auf 0,860 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,7 Prozent auf 0,860 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,900 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,770 EUR. Zuletzt wechselten 245.718 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,290 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 94,724 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,570 EUR. Dieser Wert wurde am 23.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 50,789 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

