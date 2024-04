Varta Aktie News: Varta zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Varta im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,1 Prozent auf 8,14 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,1 Prozent auf 8,14 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,28 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 399.993 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 25,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 213,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 8,66 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Varta wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Varta.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

