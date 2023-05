Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Varta 18,91 EUR

1,10% Charts

News

Analysen

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 18,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 19,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.429 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2022 markierte das Papier bei 91,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 79,32 Prozent niedriger. Am 17.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,49 EUR. Mit Abgaben von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 11.08.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Varta die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Varta-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie dennoch fester: Varta schreibt im ersten Quartal operativ rote Zahlen

Varta-Aktie steigt leicht: Umsatzung von Stellenabbau bei Varta laut IG Metall weiter unklar

So schätzen die Analysten die Varta-Aktie im April 2023 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com