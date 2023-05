Varta Aktie News: Varta steigt am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Varta 18,95 EUR

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 18,86 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,10 EUR an. Bei 18,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.458 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 385,07 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 2,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

