Varta Aktie News: Varta tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 79,24 EUR zu. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,68 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.356 Varta-Aktien.

Am 25.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 137,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 16,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,20 EUR aus.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 204,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Varta-Bilanz für Q3 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

