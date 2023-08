Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagmittag ins Minus

So entwickelt sich Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 19,97 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 11:39 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 19,97 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 19,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,11 EUR. Zuletzt wechselten 35.398 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 79,68 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 299,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 30,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,844 EUR je Varta-Aktie belaufen.

