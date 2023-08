Varta Aktie News: Varta tendiert am Nachmittag schwächer

Varta im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 19,79 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 19,79 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 19,62 EUR. Mit einem Wert von 20,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 61.918 Stück.

Bei 79,68 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 302,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 43,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,844 EUR je Aktie ausweisen dürften.

