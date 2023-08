Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Varta

Varta im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 20,03 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 20,03 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 20,03 EUR. Bei 20,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.516 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 297,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

