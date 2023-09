Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Varta-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,01 EUR.

Die Varta-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,01 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 20,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 19,83 EUR. Bei 19,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 51.500 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2022 auf bis zu 64,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 220,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,80 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Varta.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,010 EUR je Varta-Aktie stehen.

