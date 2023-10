Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 18,50 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR. Bei 18,50 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.972 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 83,08 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 25,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,010 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie steigt leicht: Umbau bei Varta dürfte mehrere Jahre dauern - Chef sieht erste Erholungssignale

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün