Varta Aktie News: Varta wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 20,93 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 20,93 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 20,89 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.164 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,30 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 44,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 33,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Am 27.03.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,260 EUR je Varta-Aktie stehen.

