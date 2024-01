Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,65 EUR ab.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 17,65 EUR nach. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 17,51 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.581 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,30 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von 71,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 21,65 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

