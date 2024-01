Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 17,47 EUR ab.

Die Varta-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 17,47 EUR abwärts. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,40 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.212 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,30 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,44 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

