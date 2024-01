Varta Aktie News: Varta am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,07 EUR zu.

Das Papier von Varta konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,07 EUR. Bei 18,18 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.846 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,260 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

