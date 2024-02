Varta Aktie News: Varta am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 15,88 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 15,88 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 15,80 EUR. Bei 16,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 42.195 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 47,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 02.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 12,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,75 EUR an.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie.

