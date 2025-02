Varta Aktie News: Varta steigt am Nachmittag stark

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 90,3 Prozent auf 1,62 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 90,3 Prozent auf 1,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 1,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,01 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.844.475 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2024). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 90,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 148,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 215,06 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 215,06 Mio. EUR eingefahren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

