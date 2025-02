Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Mittwochvormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 42,3 Prozent auf 1,24 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 42,3 Prozent auf 1,24 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,25 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 384.659 Varta-Aktien.

Am 21.02.2024 markierte das Papier bei 16,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1.209,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,57 EUR. Dieser Wert wurde am 23.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 54,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 215,06 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles

Die größten Kapitalvernichter 2024