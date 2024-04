Varta Aktie News: Varta am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 8,19 EUR.

Die Varta-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 8,19 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 8,07 EUR. Mit einem Wert von 8,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.663 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,32 EUR an. 209,35 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,16 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,00 EUR für die Varta-Aktie.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Varta die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX im Minus