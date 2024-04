Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Nachmittag auf rotes Terrain

Varta im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 8,06 EUR ab.

Die Varta-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,06 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 8,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.508 Varta-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,32 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 214,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 7,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 18,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

